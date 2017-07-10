Контекстная реклама для двух сайтов

Контекстная рекламаЗавершен16 заявок190 просмотров
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Настроить Директ и Эдвордс, цели в Аналитиксе и Метрике. Регулярно следить за рекламными аккаунтами и оптимизировать их в период высокого сезона.

6 лет назад
Danilmos
Даниэль 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
PROMOagent
Ирина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
6 лет назад
$250
10 дней
Реклама, настроенная под руководством Ирины, дает реальные продажи. Для меня это самый важный показатель качества работы. Однозначно рекомендую.
Даниэль, спасибо за доверие и интересные проекты! Продолжаем сотрудничество.