Установить и настроить программу Директ Автомат

Контекстная рекламаЗакрыт1 заявка209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пытался установить программу Директ Автомат но выдает ошибки:

https://yadi.sk/i/2Sg5PNg63KuZd7

http://direct-automate.ru/directautomate/index/board/29599370/

6 лет назад
maxchirin
Максим 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад