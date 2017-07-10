Создание рекламной кампании по продукции для ресниц и доработка др. РК

Сайт лечебной продукции для волос - healthhair.kz. Есть работающий пул рекламных компаний с хорошей статистикой.

1. Необходимо сделать РК по продукции карепрост. Пример РК который прошел (у конкурентов) во вложении. На данный момент Google пишет что требуется сертификат интернет-аптеки.

2. Необходимо донаполнить недозагруженные компании группами объявлений и ключевиками, но не для слива бюджета, а для увеличения продаж. На данный момент увеличение бюджета не дает увеличения кликов, т.е. бюджет не осваивается. Возможно нужно больше ключевиков из предметной области. Текущее СЯ по запросу.

3. Есть РК "Косметика оптом" для оптового направления optom.healthhair.kz. На данный момент она не работает нормально. Нужно по возможности ее улучшить

4. Есть РК "Ревивексил", которая вообще не показывается.

5. Конверсии в Adwords показываются по 0, хотя в аналитике информация. И к примеру информация по отказам с аналитики на adwords попадает.