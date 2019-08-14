Обойти запрещенную тематику в adwords

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Закрыт2 заявки193 просмотра

Нужно запустить рекламу для запрещенной с апреля 2019 г. гуглом тематики ремонт ноутбуков и телефонов

Google Ads
6 лет назад
yawgen
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров