Оставить 14 крауд-ссылок

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка140 просмотров

Необходимо оставить на различных форумах 14 ссылок описанного в ТЗ типа и на требуемые категории. Качество доноров тоже будет иметь большое значение и будет проверяться сервисом  Checktrust. Отмечу что это задание пробное и в случае успешного выполнения, вы можете рассчитывать на более весомые заказы. 

7 лет назад
AKSreklama
27 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров