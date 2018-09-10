Оставить 14 крауд-ссылок

Необходимо оставить на различных форумах 14 ссылок описанного в ТЗ типа и на требуемые категории. Качество доноров тоже будет иметь большое значение и будет проверяться сервисом Checktrust. Отмечу что это задание пробное и в случае успешного выполнения, вы можете рассчитывать на более весомые заказы.