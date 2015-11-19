Реклама в яндексе

Контекстная рекламаЗакрытнет заявок95 просмотров
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Необходимо настроить рекламу в Яндексе по направлениям:

- Таиланд

- ОАЭ

- Шри-Ланка

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Я ориентирован на результат - получение лидов (заказов) с сайта благодаря контекстной рекламы.

Предпочтение отдаю тем, кто имеет опыт продвижения турагентств.

Наш регион Казахстан,г.Павлодар

8 лет назад
Roman-Tour
56 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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