Настройка и сопровождение РК в Adwords и Директ.

Нужна качественная и полноценная настройка РК для раздела "Шапки" интернет-магазина http://vsekepki.com/

в Google Adwords и Яндекс Директ с настройкой ремаркетинга и ретаргетинга. Часть работы уже проведена: есть ядро, списки минус-слов, нужно закончить.

Также необходима корректировка существующих РК по разделу "Кепки" этого же магазина.

Жду предложений :)