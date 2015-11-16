Настройка и сопровождение РК в Adwords и Директ.

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Нужна качественная и полноценная настройка РК для раздела "Шапки" интернет-магазина http://vsekepki.com/

в Google Adwords и Яндекс Директ с настройкой ремаркетинга и ретаргетинга. Часть работы уже проведена: есть ядро, списки минус-слов, нужно закончить.

Также необходима корректировка существующих РК по разделу "Кепки" этого же магазина. 

Жду предложений :)

8 лет назад
stasbel
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад