Настройка РК

Задача: нужно создать рекламную компанию в ЯД для сайта mens.ck-russia.ru. Мы продаем только боксеры Calvin Klein с доставкой по всей России (достаточно узкая тематика, никаких семейников, носков и тд) Нужно: 1) Профессионально настроить яндекс директ под эту нишу; 2) ...
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Нужно настроить рк под сайт ремонта http://dothissite.ru/land2/
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