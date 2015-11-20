Настроить Яндекс Директ

Контекстная рекламаЗавершен8 заявок230 просмотров
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Задача: нужно создать рекламную компанию в ЯД для сайта mens.ck-russia.ru

Мы продаем только боксеры Calvin Klein с доставкой по всей России (достаточно узкая тематика, никаких семейников, носков и тд)

Нужно:

1) Профессионально настроить яндекс директ под эту нишу;

2) Прописать минус слова;

3) 1 ключ-1 объявление;

4) Объявления с быстрыми ссылками (они есть);

5) В результате должна быть готовая,загруженная и работающая РК

8 лет назад
genick
Никита 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
lilwat
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$45
2 дня
Отличная работа, всем советую Дмитрия!
Рекомендую Никиту, как ответственного заказчика с грамотно сформулированным ТЗ. Всё прошло отлично!