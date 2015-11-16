Подбор ЦА и Настройка рекламы в Соц Сети

Ищу человека, который крут в e-mail рассылках. Надо сделать очень качественную, красиво оформленную цепочку касаний и помочь мне ее разослать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужно под мой одно страничный сайт (сайт в разработке) подобрать ЦА, и настроить рекламу в ВК и facebook.
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