Подбор ЦА и Настройка рекламы в Соц Сети

Добрый день! Необходима настройка и ведение эффективной рекламной кампании по [b]Яндекс Директу и Google Adwords[/b] для наших офферов. [b]Требования к кандидату:[/b] - Опыт работы с Яндекс.Директом или Google AdWords от одного года - Владение фотошопом для создания баннеров - Опыт работы в РСЯ [b]Наши преимущества:[/b] - Работа на большую перспективу. - Полное бюджетирование - Оплата за подтвержденный или выкупленный ...