Настроить google adwords на русском и английском

акк создать

рк создать

все настроить

запросы на двух языках

услуги электрика(список имеется на двух языках. типичные услуги, типа перенос проводов, установка розеток и тп - около 20 услуг, на русском. то же самое - на английском.)

написать тексты к ним на двух языках.

оптимизировать.

сопроводить некоторе время, повышать эффективность.

срок и стоимость?