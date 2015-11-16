PPC реклама в AdwGoogle & DirectYandex в Одессе

Необходимо настроить рекламу в Яндексе по направлениям: - Таиланд - ОАЭ - Иордания Я ориентирован на результат - получение лидов (заказов) с сайта благодаря контекстной рекламы. Предпочтение отдаю тем, кто имеет опыт продвижения турагентств.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Ищу ответственного специалиста по контекстной рекламе Территориально Находящегося в г. Одесса. Обязательный пункт. Тематика металлочерепица. Подробные данные предоставлю исполнителю.
Жду ваших предложений.
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