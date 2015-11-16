PPC реклама в AdwGoogle & DirectYandex в Одессе

Контекстная рекламаЗакрыт12 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. 

Ищу ответственного специалиста по контекстной рекламе Территориально Находящегося в г. Одесса. Обязательный пункт.  Тематика металлочерепица. Подробные данные предоставлю исполнителю.

Жду ваших предложений. 

8 лет назад
maXtoniK
Сергей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Настройка Яндекс Директ для турагентства

    Необходимо настроить рекламу в Яндексе по направлениям: - Таиланд - ОАЭ - Иордания Я ориентирован на результат - получение лидов (заказов) с сайта благодаря контекстной рекламы. Предпочтение отдаю тем, кто имеет опыт продвижения турагентств.

    Контекстная реклама21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить google adwords на русском и английском

    акк создать рк создать все настроить запросы на двух языках услуги электрика(список имеется на двух языках. типичные услуги, типа перенос проводов, установка розеток и тп - около 20 услуг, на русском. то же самое - на английском.) написать тексты к ...

    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка и сопровождение РК в Adwords и Директ.

    Нужна качественная и полноценная настройка РК для раздела "Шапки" интернет-магазина http://vsekepki.com/ в Google Adwords и Яндекс Директ с настройкой ремаркетинга и ретаргетинга. Часть работы уже проведена: есть ядро, списки минус-слов, нужно закончить. Также необходима корректировка существующих РК по ...

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить Яндекс Директ

    Задача: нужно создать рекламную компанию в ЯД для сайта mens.ck-russia.ru.  Мы продаем только боксеры Calvin Klein с доставкой по всей России (достаточно узкая тематика, никаких семейников, носков и тд) Нужно: 1) Профессионально настроить яндекс директ под эту нишу; 2) ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настройка рк директ

    Требуется настройка рекламной компании в яндекс директ. Сфера евроремонт, ремонт и отделка помещений. Нужно ключи разбить на несколько компаний, для того чтобы рекламировались разные страницы.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется реклама одностраничника спортивной обуви

    Требуется специалист по продвижению одностраничника-визитки спортивной обуви. Только житель Харькова.  Все детали обсудим при личной встрече. Возможно сотрудничество на постоянной основе с разработкой нескольких интересных проектов.

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать отзывы о сайте на различных форумах, сайтах, и т.д

    Это могут быть отзывы, комментарии, рекомендации, обзоры, темы о сайте. Сайт: фотохостинг (сайт где люди могут загружать картинки чтобы выложить фотографии в интернет). [b][code][/code] Пример:[/b][url=http://irecommend.ru/content/radikalru-besplatnyi-fotokhosting?new=1] http://irecommend.ru/content/radikalru-besplatnyi-fotokhosting?new=1[/url] [b]Требования:[/b] - Писать отзывы от 50 до 300 символов. Один и тот же ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    8 лет назад