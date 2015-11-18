Ведение Яндекс Директ и Google AdWords

Добрый день!

Необходима настройка и ведение эффективной рекламной кампании по Яндекс Директу и Google Adwords для наших офферов.

Требования к кандидату:

- Опыт работы с Яндекс.Директом или Google AdWords от одного года

- Владение фотошопом для создания баннеров

- Опыт работы в РСЯ

Наши преимущества:

- Работа на большую перспективу.

- Полное бюджетирование

- Оплата за подтвержденный или выкупленный заказ(лид), то есть за результат!