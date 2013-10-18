Сделать рекламу для сайта

Нужен специалист, который настроит и будет вести Директ. Настройка Директа до 5000р. Возможен торг.
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Нужно сделать шаблонные объявления для яндекс директа
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