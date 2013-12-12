Создание ключевых запросов для РК

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка120 просмотров

необходимо создать 1000 ключевых запросов для РК в Яндекс Директе.

11 лет назад
mgk21
57 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Archer_Seryoga
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
11 лет назад
$100
3 дня
Сергей подошел к проекту очень серьезно, сделал все грамотно и раньше срока! Огромное спасибо и всем рекомендую его как исполнителя!
Отлчиный заказчик, интересные задания. Рад был сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Archer_Seryoga
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
11 лет назад