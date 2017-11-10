Создание/настройка компании в Adwords(поисковая, медийная,ремаркетинг)

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок214 просмотров

Тематика: продажа автоклавов в Украине. 

Сайт: В разработке пока. Обычный интернет магазин, в ассортименте которого изначально будут только автоклавы различных производителей.

Стоимость создания/настройки ?

Какой ориентировочный бюджет на рекламу стоит закладывать в месяц ?

Так же от Вас сроки и пример РАБОТАЮЩЕЙ компании.

Исполнитель: ТОЛЬКО УКРАИНА.

Google Ads
8 лет назад
stein_300c
Денис 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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