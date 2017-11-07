Специалист по Google Analytics

Решить проблему(ошибку) связанную с отображением данные в Google Analytics.

Некоторые рекламные компании не отражают цену за клик.

Ссылки с utm метками одинаковые. Не знаю в чем проблема.

Прилагаю два скрина где видно, что в одной рекламной компании отражаются данные, а в другой нет.