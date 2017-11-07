Специалист по Google Analytics

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок159 просмотров

Решить проблему(ошибку) связанную с отображением данные в Google Analytics.  

Некоторые рекламные компании не отражают цену за клик. 

Ссылки с utm метками одинаковые. Не знаю в чем проблема. 

Прилагаю два скрина где видно, что в одной рекламной компании отражаются данные, а в другой нет.

8 лет назад
aldevrus
Алекс 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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