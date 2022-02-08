Создание рекламных объявлений и настройка таргетинга (30 дней)

$100
Контекстная рекламаЗакрытнет заявок83 просмотра
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создание рекламных материалов (написание текста,  создание картинки, видео) 

проработка и сбор целевой аудитории,

определение и выбор плейсментов,

определение бюджета и ставок, запуск, прохождение модерации,

тестирование(7 дней),

дальнейшее ведение и оптимизация, отчетность.Настройка лукалайк и ретаргет компании

Реклама у потенциального клиента должна высвечиваться в карусели со сторисами, в ленте с постами

2 года назад
Anar_Makarov
29 летПольша
2 года в сервисе
Был
2 года назад