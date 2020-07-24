Доклад

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Завершен6 заявок390 просмотров

Доклад на тему: Перцептивная установка – это готовность что-товоспринять

Дмитрий Николаевич Узнадзе

5 лет назад
guest_15952470557252
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nondimentica
Анна 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$4
2 дня
Escrow
Работа выполнена в срок, учтены все пожелания! Все хорошо.
Задание было ясно описано. Заказчик находился постоянно на связи. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

Надежда
 
34 года
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Сергей
 
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5 лет назад
nondimentica
Анна 
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