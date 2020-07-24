Нужно выполнить расчетную работу 1 и 2. В обоих расчётных работах вариант 1 схема 2.
Доклад
Доклад на тему: Перцептивная установка – это готовность что-товоспринять
Дмитрий Николаевич Узнадзе
Выбранный исполнитель
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