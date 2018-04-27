Индивидуальное задание по финансам

Необходимо нарисовать задачу к зачёту до субботы 12.05. Подробности и договорённость об оплате сюда https://vk.com/so_close668
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание
Компания (________ __________name), американский MNC, хочет расширить свой бизнес в развивающемся мире, выпустив там новый продукт. Он также хочет использовать более низкие издержки производства, которые могут предложить развивающиеся страны. Тем не менее, валюты в развивающемся мире обычно более нестабильны, что может существенно снизить рентабельность компании. Как команда финансовых аналитиков, вам необходимо подготовить профиль страны на основе информации из перечисленных ниже вопросов. Выберите два-три возможных места для своего продукта и сравните их по их профилю. При их тщательном сравнении вы найдете рекомендации по стране, в которой вы предпочитаете. В этой задаче ваша инвестиционная валюта, естественно, равна доллару США. Сроки, в которые вы работаете, - пять лет.
Выберите продукт и целевое местоположение для его реализации. Страна, которую вы выбираете, должна находиться в развивающемся мире.
Проанализируйте дефицит / излишки баланса платежного баланса. Каковы самые слабые точки в BoP за время (например, дефицит CA и т. Д.) И выяснить, что их вызывает?
Какова политическая ситуация и условия ведения бизнеса в стране (см. Новость и индекс ведения бизнеса)?
Проанализируйте обменный курс страны против доллара США за последние пять лет. Постарайтесь найти наиболее полную информацию о динамике обменных курсов, учитывая как ставку и спросить цены. Рассчитайте спред за указанный период, а также процент годовых изменений. Узнав уровень инфляции, вычислите реальный обменный курс.
Узнайте процентные ставки за последние пять лет и покажите их динамику.
Каков уровень инфляции в стране и как она меняется?
После сбора этого первоначального информационного теста рассмотрим теории PPP и IRP. Придумайте выводы о том, возможен ли арбитраж или нет, и что он, скорее всего, сделает - обесценить или оценить вашу валюту по отношению к доллару США. Сколько бы компания выиграла или проиграла, если у нее было около 100 000 единиц местной валюты (LCU) для конвертации в доллары США и IRP?
Есть ли доказательства того, что инфляция и номинальные процентные ставки соответствуют отдельным странам?
Какова политика правительства в отношении обменных курсов? Какие инструменты они использовали и как часто влиять на обменный курс в течение указанного времени? В результате, фиксируется ли система обменного курса страны, привязана, управляется плавающей или свободно плавающей?
Какой выбор хеджирования вы предпочтете (если таковые имеются) с учетом текущей валютной ситуации в выбранной стране (форварды, фьючерсы, опции вызова, опционы пут, условные параметры)?
Решите, будете ли вы полагаться на рынок принимающей страны, внутренний рынок или любой соседний рынок, чтобы реализовать свой продукт. В последнем случае, какие страны могли бы быть и почему?
Команды
Пожалуйста, разделите себя на команды из трех человек и ответьте на следующие вопросы. Количество участников на группу будет отражать количество стран, взятых для оценки.
задача
Каждая команда выбирает продукт и исследует три места для его запуска. После выбора страны предпочтения, пожалуйста, подготовьте отчет и краткую презентацию о результатах ваших исследований и анализа. Отчет должен состоять из основных моментов ваших результатов, статистических данных и списка литературы в конце. После успешного исследования вы можете заполнить результаты в обобщенных таблицах (см. Файл Excel профиля excel). В качестве группы вы готовите отчет только для страны, в которой вы предпочитаете, при обсуждении недостатков других двух вариантов текста. Длина отчета должна составлять от 7 000 до 10000 символов с пробелами (исключая Приложения и ссылки). В классе команды представят свои имена.
Примерная структура отчета выглядит следующим образом:
Управляющее резюме
Главный корпус
Введение
обсуждение
Финансовые показатели
Общий профиль страновых рисков
Рекомендации и выводы
Приложения
Рекомендации
Полезные ресурсы
Вы можете использовать любые материалы из Интернета. Кроме того, рассмотрите возможность использования следующих веб-сайтов.
1. Курсы обмена валют https://www.oanda.com/solutions-for-business/historical-rates/main.html
Зарегистрируйтесь бесплатно, дайте 30-дневную бесплатную пробную версию. Включены как ставки, так и ставки.
2. Процентные ставки (принимать ставки по депозитам)
http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.RISK
3. Инфляция (потребительские цены)
http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG
4. Ch. 5, книга Мадура (типы инструментов хеджирования).
5. Ch. 16, книга Мадуры (анализ странового риска, подход контрольного списка, стр. 487 и далее)
6. Ведение бизнес-индекса
http://www.doingbusiness.org/rankings
http://www.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier
7. Индекс коррупции
https://www.transparency.org/country/
8. Мир ЦРУ Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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