Контрольная: Развитие персонала организации

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Закрыт3 заявки138 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать контрольную.

Тема: ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА. ОСНОВЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА.

Объем: 15-20 стр.

Уникальность от 70% по антиплагиату.

Методичку прилагаем.

Срок 5-6 дней.

Интересует цена.

Ждем ваших заявок.

8 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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