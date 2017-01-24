ДИСЦИПЛИНА * Методология исследовательской деятельности в логистике ТЕМА РАБОТЫ * Согласно методическим рекомендациям КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * Согласно мет рекомендациям ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ...
Контрольная: Развитие персонала организации
Здравствуйте.
Нужно написать контрольную.
Тема: ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА. ОСНОВЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА.
Объем: 15-20 стр.
Уникальность от 70% по антиплагиату.
Методичку прилагаем.
Срок 5-6 дней.
Интересует цена.
Ждем ваших заявок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Требуется найти все синусоидальные токи в данных цепях и составить векторные диаграммы для каждой цепи.Контрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт8 лет назад
ДИСЦИПЛИНА * по начертательной геометрии, на формате а4. ТЕМА РАБОТЫ * по начертательной графике, на формате а4. КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 3 листа ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ...Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Мне необходимо сдать зачет по математике. Математика первого курса менеджмента. Думаю, что это высшая математика, потому что мне в ней сложно разобраться, а точнее нету времени. В задании осталась только одна ...Контрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо решить задачу Генератор импульсных токов ГИТ состоит из двадцатиконденсаторов типа ИМ-50-3. Емкость каждого конденсатора 3 мкф, рабочее напряжение 50 кв. Определить критическое сопротивление разрядной схемы и амплитуду тока апериодической волны, если ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть задание по геодезии, есть решение к нему. Необходимо перенести данное решение и заполнить 4 бланка 1. Бланк №2 (журнал технического нивелирования) 2. Бланк №3 (журнал тахеометрической съёмки) ...Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно решить уравнения №11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 12.1,12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать12 заданий: 119,129,139,149,159,169,219,229,239,249,259,269 до вечера 24.01.2017 При оформлении нужно подробно расписать действия, о цене договоримся.Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $8
В тесте нужно выполнить 14 заданийКонтрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нелинейные задачи строительной механики Решение задачи Times New Roman 12 pt Срок - 24.01.2017 1 вариантКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт8 лет назад