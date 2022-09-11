Небольшая лёгкая программ на Assembler

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Проверить значение i-ого слева бита в заданной двухбайтовой переменной и вывести сообщение

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