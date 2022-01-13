Python-geopandas

[table]ЗадачаНеобходимо создать в докере базу и скрипт парсера на пайтоне. Роль скрипта на пайтоне пропарсить мою страничку вк по команде через браузер ( имя, возраст,и дата рождения) в вкладке друзья и заполнить базу в виде ...