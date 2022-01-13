Python-geopandas

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок324 просмотра
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добрый день,задание во вложении

Python
2 года назад
guest_16423508505305
2 года в сервисе
Был
2 года назад