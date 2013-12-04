Требуется в большом размере рерайт и копирайт для интернет-магазина!!! Товар- технический! Проверка на уникальность "Антиплагиат" Предпочтительно голосовое общение через скайп!
10 статей на тему СРО в строительстве
Добрый день!
Трубется 10 статей по направлению СРО в строительстве. Конкретно темы любые.
Объем статьи от 2400 до 3000 знаков без пробелов.
Уникальность не ниже 92%.
В тексте использовать подзаголовки, можно списки. Следить за частотой употребления ключевых слов — не злоопотреблять.
Цена 40wmr\тысяча знаков
Выбранный исполнитель
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