нужно сделать рерайт 8 текстов. требования минимальные: грамотный текст, 2-3 подзаголовка, уникальность не ниже 95% по etxt

исходники я даю. они бывают разные по размеру. задача прочитать и обрезать всё лишнее. в результате должны получиться тексты по 2000 зн. больше можно, меньше нет.