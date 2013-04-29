8 статей

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Завершен1 заявка98 просмотров

нужно сделать рерайт 8 текстов. требования минимальные: грамотный текст, 2-3 подзаголовка, уникальность не ниже 95% по etxt

исходники я даю. они бывают разные по размеру. задача прочитать и обрезать всё лишнее. в результате должны получиться тексты по 2000 зн. больше можно, меньше нет.

12 лет назад
TancVo
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Stolyaranna
Анна 
64 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$8
4 дня
Анна молодой, но перспективный копирайтер. С заданием справилась отлично и прислала готовые статьи раньше срока. Продолжаю сотрудничать сам и рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Stolyaranna
Анна 
64 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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