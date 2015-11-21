Автор для блога подарочной тематики

КопирайтингЗакрыт42 заявки622 просмотра
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IdeiPodarkov.net - ведущий российский поисковик подарков. Мы ищем авторов для создания интересных и полезных материалов для нашего блога http://ideipodarkov.net/blog/.

Что мы ожидаем от кандидата?

1. Патологически грамотный русский язык

2. Способность создавать полезный и интересный контент (статьи, инфографики, подборки картинок и т.д.). Пример сайта с интересным контентом: http://www.adme.ru. (это не работа по написанию статей для поисковиков)

3. Способность привлекательно оформлять материалы.

4. Аналитический склад ума.

5. Ответственность, честность, чувство юмора.

6. Плюсом будет опыт работы с какой-нибудь системой управления содержимым сайта (например, Wordpress).

Что придется делать?

1. Поиск информации и генерация идей (50% времени).

2. Создание контента (40%).

3. Оформление контента (10%).

Условия

1. Удаленная работа.

2. Гибкий график работы.

3. ЗП 100 руб./час.

Часто задаваемый  вопрос:

Почему оплата повременная, а не посимвольная?

Ответ:

В рамках данной вакансии мы ищем человека для постоянного и долгосрочного сотрудничества. Наша первоочередная цель не количество знаков или правильные ключевые слова (т.е. ориентация на поисковые системы), а полезность и интересность контента (т.е. ориентация на пользователей). Поэтому наиболее адекватной схемой сотрудничества нам видится почасовая оплата - чтобы человек не гнался за показателем объем на единицу времени, а мог сконцентрироваться на создании действительно интересного и/или полезного контента.

Если вас заинтересовала вакансия, просьба прислать

1) краткую информацию о себе;

2) примеры ваших работ.

8 лет назад
elena_zamaraeva
Елена 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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