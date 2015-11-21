Автор для блога подарочной тематики

Надо написать для SEO текст для 4-5 запросов ! На тему автогрейдер дз 98! 2500 знаков с пробелами ! не больше !
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
IdeiPodarkov.net - ведущий российский поисковик подарков. Мы ищем авторов для создания интересных и полезных материалов для нашего блога http://ideipodarkov.net/blog/.
Что мы ожидаем от кандидата?
1. Патологически грамотный русский язык
2. Способность создавать полезный и интересный контент (статьи, инфографики, подборки картинок и т.д.). Пример сайта с интересным контентом: http://www.adme.ru. (это не работа по написанию статей для поисковиков)
3. Способность привлекательно оформлять материалы.
4. Аналитический склад ума.
5. Ответственность, честность, чувство юмора.
6. Плюсом будет опыт работы с какой-нибудь системой управления содержимым сайта (например, Wordpress).
Что придется делать?
1. Поиск информации и генерация идей (50% времени).
2. Создание контента (40%).
3. Оформление контента (10%).
Условия
1. Удаленная работа.
2. Гибкий график работы.
3. ЗП 100 руб./час.
Часто задаваемый вопрос:
Почему оплата повременная, а не посимвольная?
Ответ:
В рамках данной вакансии мы ищем человека для постоянного и долгосрочного сотрудничества. Наша первоочередная цель не количество знаков или правильные ключевые слова (т.е. ориентация на поисковые системы), а полезность и интересность контента (т.е. ориентация на пользователей). Поэтому наиболее адекватной схемой сотрудничества нам видится почасовая оплата - чтобы человек не гнался за показателем объем на единицу времени, а мог сконцентрироваться на создании действительно интересного и/или полезного контента.
Если вас заинтересовала вакансия, просьба прислать
1) краткую информацию о себе;
2) примеры ваших работ.
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