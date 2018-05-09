Автор/Копирайтер

КопирайтингЗакрыт12 заявок182 просмотра
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Написать (придумать) историю на тему мошенничества или обмана. Примерно 1000-1500 символов. 

Уникальность 100% 

Без рерайта.

6 лет назад
pavelredwood
Павел 
27 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад