Нужны копирайты для публикации в Миралинкс

$2
КопирайтингЗакрыт25 заявок354 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

тематика общая, оплата 100р за 1000 ЗБП

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
  • Похожие заказы

  • 100 статей по 1500 збп

    $100

    Статьи на самые различные темы. Оплата поэтапно за каждую выполненную статью - 1$. Рассматриваю совершенно разные кандидатуры на этот проект. Ищу и серьёзных авторов, и авторов, которые пишут юмористические рассказы.

    Копирайтинг49 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Статьи для сайта косметики

    $400

    Здравствуйте! Мы ищем копирайтера, чтобы написать ряд статей для блога сайта косметики. Также будут нужны статьи для статейного продвижения и размещения их в СМИ и на других Интернет-ресурсах. Планируется написать 10-15 статей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужна статья "О себе" на сайт свадебного фотографа. 2-2.5к символов.

    Пример: Здравствуйте! Меня зовут Иван Иванов, я профессионально занимаюсь свадебной, семейной и портретной фотографией, я работаю не только в Иваново, но и по всей стране.     Вам не придется подолгу позировать в натянутых позах или заниматься ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 10 статей на Испанском

    Нужен копирайтер свободно владеющий Испанским языком. Тематика статей: Знакомства Принимаются только тексты на ХОРОШЕМ Испанском. Статьи на информационный сайт по тематике знакомства на испанском языке. Сайт создан для перенаправления посетителей на другой наш сайт - это важно, не давайте ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью

    Нужен профессиональный журналист, для написания статьи. Подробности при общении. Цена обсуждается.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью про арест Дмитрия Докучаева - Павлом Врублевским

    $9

    Про то что он организовал арест Дмитрия Докучаева за то что тот его продержал в СИЗО около года  Про то что так провернули все с Докучаевым что дело засекретили и заткнули ему рот. Как-то грамотно написать чтобы ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать текст для видео

    Необходимо написать текст для сюжета из блока новостей, отснятый материал есть,длительность ролика примерно 200 секунд, длительность голоса за кадром примерно 1/3 от обющего(не более), так же есть образец с синхронами под которые нужно набрать текст  ПС ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад