Написать тексты для истаграмма

Статьи на самые различные темы. Оплата поэтапно за каждую выполненную статью - 1$. Рассматриваю совершенно разные кандидатуры на этот проект. Ищу и серьёзных авторов, и авторов, которые пишут юмористические рассказы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
привет всем, нужно написать 5 постов в инстаграмм , название дам.
(шугаринг)
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