Статьи для сайта косметики

$400
КопирайтингЗавершен14 заявок254 просмотра
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Здравствуйте!

Мы ищем копирайтера, чтобы написать ряд статей для блога сайта косметики. Также будут нужны статьи для статейного продвижения и размещения их в СМИ и на других Интернет-ресурсах.

Планируется написать 10-15 статей.

6 лет назад
Nataliya77
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$10
5 дней
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