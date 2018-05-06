Нужна статья "О себе" на сайт свадебного фотографа. 2-2.5к символов.

Пример:

Здравствуйте! Меня зовут Иван Иванов, я профессионально занимаюсь свадебной, семейной и портретной фотографией, я работаю не только в Иваново, но и по всей стране.

Вам не придется подолгу позировать в натянутых позах или заниматься на камеру какими-то глупостями. Атмосфера, которая будет окружать вас на протяжении дня — это самое важное. И она должна быть легкой, естественной и непринужденной. На моих фотографиях люди улыбаются и радуются, потому что свадьба — это в первую очередь праздник. Фотографии получаются живые и искренние, на них много внимания родным и близким — потому что именно такие фотографии спустя годы становятся самыми важными.

На каждую свадьбу я беру с собой двойной комплект оборудования, все ваши фотографии будут всегда хранится минимум в двух экземплярах. Я понимаю всю ответственность, которая лежит на мне, как фотографе, ведь свадьбу нельзя перенести или повторить.

В общем нужен текст по смыслу и ценностям которые перечисляются очень близкий но большего размера, он должен быть уникальным с минимальной заспамленностью, анкор - свадебный фотограф.