45 текстов про рупоры-мегафоны-матюгальники

тематика общая, оплата 100р за 1000 ЗБП
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Статьи для формирования информационного раздела сайта http://kupirupor.ru/.
1. В задании указаны ключи, на которые должна быть ориентирована статья.
2. Объем статьи - от 1500 до 3000.
3. Если ключей больше 3, то "объем = кол-во абзацев, помноженное на 500".
4. Если ключей меньше 3 - то объем от 1500 символов. Ключи можно склонять, менять число и добавлять предлоги. Первый ключ (где несколько) - для тайтла и Н1.
5. Статьи пишутся для сайта и для людей, не знаете тему и не хотите ее изучить в ходе работы - не беритесь.
6. Если упоминается слово "мегафон" - то речь идет о матюгальнике, а не об операторе связи.
7. Всем, кто читает задание, а потом быстро и качественно работает ставлю высшую оценку и добавляю хороший отзыв (кто работал со мной тот знает).
8. Если ключи о какой-то конкретной модели - то статья должна быть именно о той самой модели, возможен сравнительный анализ с аналогами.
9. Необходимо еще более сотни текстов, поэтому всех, кто справится успешно ждут следующие задания.
10. Всем удачи. Заранее спасибо.
Ключи вышлю выбранному автору.
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