45 текстов про рупоры-мегафоны-матюгальники

КопирайтингЗакрыт7 заявок198 просмотров
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Статьи для формирования информационного раздела сайта http://kupirupor.ru/.

1. В задании указаны ключи, на которые должна быть ориентирована статья.

2. Объем статьи - от 1500 до 3000.

3. Если ключей больше 3, то "объем = кол-во абзацев, помноженное на 500".

4. Если ключей меньше 3 - то объем от 1500 символов. Ключи можно склонять, менять число и добавлять предлоги. Первый ключ (где несколько) - для тайтла и Н1.

5. Статьи пишутся для сайта и для людей, не знаете тему и не хотите ее изучить в ходе работы - не беритесь.

6. Если упоминается слово "мегафон" - то речь идет о матюгальнике, а не об операторе связи.

7. Всем, кто читает задание, а потом быстро и качественно работает ставлю высшую оценку и добавляю хороший отзыв (кто работал со мной тот знает).

8. Если ключи о какой-то конкретной модели - то статья должна быть именно о той самой модели, возможен сравнительный анализ с аналогами.

9. Необходимо еще более сотни текстов, поэтому всех, кто справится успешно ждут следующие задания.

10. Всем удачи. Заранее спасибо. 

Ключи вышлю выбранному автору.

6 лет назад
newscatcher
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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