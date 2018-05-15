Копирайтер - большой целостный текст

Статьи на самые различные темы. Оплата поэтапно за каждую выполненную статью - 1$. Рассматриваю совершенно разные кандидатуры на этот проект. Ищу и серьёзных авторов, и авторов, которые пишут юмористические рассказы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать информационный, большой, целостный текст на тему оформления. Задача не простая, но тема не сложная.
Задача и структура в файлах.
Оплата поэтапная.
Если есть примеры подобных работ, пожалуйста предложите для ознакомления.
Пожалуйста, перед тем как предлагать свою кандидатуру посмотрите внимательно ТЗ.
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