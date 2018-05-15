Копирайтер - большой целостный текст

КопирайтингЗавершен6 заявок209 просмотров
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Требуется написать информационный, большой, целостный текст на тему оформления. Задача не простая, но тема не сложная. 

Задача и структура в файлах.

Оплата поэтапная.

Если есть примеры подобных работ, пожалуйста предложите для ознакомления.

Пожалуйста, перед тем как предлагать свою кандидатуру посмотрите внимательно ТЗ.

6 лет назад
alexa_f
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AMSG2012
Анна 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$5
7 дней
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