Написание текстов для сайта по аренде спецтехники

Требуется написать информационный, большой, целостный текст на тему оформления. Задача не простая, но тема не сложная. Задача и структура в файлах. Оплата поэтапная. Если есть примеры подобных работ, пожалуйста предложите для ознакомления. Пожалуйста, [u]перед тем как предлагать свою кандидатуру [b]посмотрите внимательно ...