Написание интересных текстов для корпоративного сайта

КопирайтингЗакрыт87 заявок1662 просмотра
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Интересует копирайтер фрилансер для написание не заезженных не стандартных текстов, с легким юмором. Для заполнения корпоративного сайта а в последующем новостей на сайт, Для видео и соц страниц.

Предприятие дилер строительной техники.

6 лет назад
guest_15257883427571
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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