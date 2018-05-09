Тексты про услуги автосервиса, нужен технический копирайтер

Нужно описать категории. Тематика - услуги автосервиса (Ремонт цепей питания ламп, Замена антифриза и т.д.). Оплата - 100 рублей за тысячу знаков. Текстов много. Обращайтесь, если вы:

- именно ТЕХНИЧЕСКИЙ копирайтер (обычный - не справится);

- у вас в портфолио есть тексты на близкие темы;

- умеете писать инфостильно (и вам не нужно рассказывать, как это).

В случае успешного сотрудничества готовы предложить постоянную загрузку.

Важно: примеры работ присылайте сразу! Обращайтесь, только если вас устраивает указанная цена.