Тексты про услуги автосервиса, нужен технический копирайтер

КопирайтингЗакрыт21 заявка264 просмотра
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Нужно описать категории. Тематика - услуги автосервиса (Ремонт цепей питания ламп, Замена антифриза и т.д.). Оплата - 100 рублей за тысячу знаков. Текстов много. Обращайтесь, если вы: 

- именно ТЕХНИЧЕСКИЙ копирайтер (обычный - не справится);

- у вас в портфолио есть тексты на близкие темы;

- умеете писать инфостильно (и вам не нужно рассказывать, как это).

В случае успешного сотрудничества готовы предложить постоянную загрузку. 

Важно: примеры работ присылайте сразу! Обращайтесь, только если вас устраивает указанная цена. 

6 лет назад
mrjob
42 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад