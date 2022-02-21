Автор статей (блокчейн, криптовалюты)

Хорошо разбираетесь в трейдинге? Можете распознать «бриллиант» на графике, а новичку объяснить сложные термины простыми словами? Знаете чем отличается биржа от брокера? Тогда ознакомьтесь с условиями и заполните анкету. Наши требования к экспертам:[list][*]Знание и понимание темы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы международная IT-компания, которая занимается созданием и продвижением крупнейших информационных ресурсов о криптовалютах и блокчейне в СНГ.
Мы ищем копирайтеров, которые умеют сочетать инфостиль и SEO-упаковку текстов. Если вы владеете темой и терминологией криптовалютного рынка, пишете простыми и понятными предложениями без воды и готовы развиваться вместе с большой командой, мы будем рады сотрудничать.
Обязанности
- Написание текстов по заранее сформированному контент-плану и техническому заданию.
- Глубокая проработка темы.
- Своевременное внесение правок.
- Оформление текста графическими материалами и дополнительной информацией.
- Полностью удаленная работа.
- Сотрудничество с опытными редакторами, корректорами и специалистами по стилистике. Вам с текстом будет помогать целая команда профессионалов.
- Оплата дважды в месяц, любым удобным способом (банк или платежная система).
- Полная загрузка на несколько недель вперед без простоев. Вам не придется постоянно искать заказы.
- Заработная плата обсуждается на собеседовании. Оплата увеличивается вместе с профессиональным ростом автора.
- 20% бонус от всего написанного объема за 3 месяца при условии выполнения плана.
- Оплачиваемый отпуск (при выполнении плана) и обучение за счет компании.
- Карьерный рост вплоть до позиции Главного редактора.
- Опытного копирайтера.
- Опыт работы с криптовалютными биржами и сервисами (покупка криптовалюты, биржевая торговля, участие в ICO, инвестиции в цифровые активы) будет большим преимуществом.
- Грамотность и понимание стилистических норм написания текста.
- Пунктуальность и ответственность за своевременную сдачу материалов.
- Понимание принципов работы сервисами для проверки текстов (Тургенев, Advego, Главред, Text.ru).
- Обучаемость и целеустремленность.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! К сопроводительному письму необходимо приложить примеры выполненных вами работ. Резюме без примеров НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
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