Автор статей (блокчейн, криптовалюты)

Мы международная IT-компания, которая занимается созданием и продвижением крупнейших информационных ресурсов о криптовалютах и блокчейне в СНГ.

Мы ищем копирайтеров, которые умеют сочетать инфостиль и SEO-упаковку текстов. Если вы владеете темой и терминологией криптовалютного рынка, пишете простыми и понятными предложениями без воды и готовы развиваться вместе с большой командой, мы будем рады сотрудничать.

Обязанности

Написание текстов по заранее сформированному контент-плану и техническому заданию.

Глубокая проработка темы.

Своевременное внесение правок.

Оформление текста графическими материалами и дополнительной информацией.

Полностью удаленная работа.

Сотрудничество с опытными редакторами, корректорами и специалистами по стилистике. Вам с текстом будет помогать целая команда профессионалов.

Оплата дважды в месяц, любым удобным способом (банк или платежная система).

Полная загрузка на несколько недель вперед без простоев. Вам не придется постоянно искать заказы.

Заработная плата обсуждается на собеседовании. Оплата увеличивается вместе с профессиональным ростом автора.

20% бонус от всего написанного объема за 3 месяца при условии выполнения плана.

Оплачиваемый отпуск (при выполнении плана) и обучение за счет компании.

Карьерный рост вплоть до позиции Главного редактора.

Опытного копирайтера.

Опыт работы с криптовалютными биржами и сервисами (покупка криптовалюты, биржевая торговля, участие в ICO, инвестиции в цифровые активы) будет большим преимуществом.

Грамотность и понимание стилистических норм написания текста.

Пунктуальность и ответственность за своевременную сдачу материалов.

Понимание принципов работы сервисами для проверки текстов (Тургенев, Advego, Главред, Text.ru).

Обучаемость и целеустремленность.

Откликайтесь на вакансию и в сопроводительном письме на [email protected] опишите, какой опыт работы в издательских проектах вы имеете.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! К сопроводительному письму необходимо приложить примеры выполненных вами работ. Резюме без примеров НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!