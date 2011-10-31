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Закрыт7 заявок175 просмотров

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! Нужен рерайтинг готовых текстов, моих исходников. Требования минимальные - уникальность - от 95%. Тема - заработок в сети. Есть ключи от 1 до 3. очень просто вписываются по теме.

Также будут небольшие просьбы: там где в исходниках обращаются на ты, нужно изменить на "Вы", там, где повествуют от первого лица, нужно изменить на "мы", типа "мы рекомендуем" и так далее, я подробно вышлю каждому исполнителю. Все касается только оформления.

Оплата 1доллар/1000

Ну, естественно, без ошибок. Оплата не большая, понимаю, зато за счет объема выходит неплохо. Кого не устраивает, прошу не беспокоиться.

В 1 файле - исходники, а во втором ТЗ

Выберу несколько исполнителей, так как заказ срочный

14 лет назад
Manchevich
Вадим 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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