Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! Нужен рерайтинг готовых текстов, моих исходников. Требования минимальные - уникальность - от 95%. Тема - заработок в сети. Есть ключи от 1 до 3. очень просто вписываются по теме.

Также будут небольшие просьбы: там где в исходниках обращаются на ты, нужно изменить на "Вы", там, где повествуют от первого лица, нужно изменить на "мы", типа "мы рекомендуем" и так далее, я подробно вышлю каждому исполнителю. Все касается только оформления.

Оплата 1доллар/1000

Ну, естественно, без ошибок. Оплата не большая, понимаю, зато за счет объема выходит неплохо. Кого не устраивает, прошу не беспокоиться.

В 1 файле - исходники, а во втором ТЗ

Выберу несколько исполнителей, так как заказ срочный