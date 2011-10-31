Добрый день! Требуется написать положительные отзывы в яндекс маркете о сайте. Оплата за каждый отзыв 50 р.

Чего нельзя делать: написание с одного IP, написаны примерно в одно время, с одного компа, с одного аккаунта.

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