Статья: законы в интернете, запрещенный контент

Требуется статья, рассказывающая пользователю, что разрешено, а что запрещено размещать на серверах расположенных в следующих странах:

Канаде

США

Украине

России

Германии

Нидерландах

Китай

А именно:

1 - какой контент разрешен, запрещен.

2 - разрешен ли спам и если да, то какой.

3 - торренты/файлообменики - можно/нельзя

Статья такого вида:

страна - что можно, что нельзя. Ссылка на закон, если есть.