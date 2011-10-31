Обязательно чтобы человек имел профессиональный опыт. Работа по профилю в настоящее время будет преимуществом. Нужно на постоянно основе размещать новые темы на форуме и вести развернутое обсуждение в них, ...
Статья: законы в интернете, запрещенный контент
Требуется статья, рассказывающая пользователю, что разрешено, а что запрещено размещать на серверах расположенных в следующих странах:
Канаде
США
Украине
России
Германии
Нидерландах
Китай
А именно:
1 - какой контент разрешен, запрещен.
2 - разрешен ли спам и если да, то какой.
3 - торренты/файлообменики - можно/нельзя
Статья такого вида:
страна - что можно, что нельзя. Ссылка на закон, если есть.
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