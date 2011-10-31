Сбалансированная сеть

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка110 просмотров

Нужна статья на тему: алгоритмы работы с деревьями - подключение множества абонентов к остову с получением сбалансированной сети.

14 лет назад
Black_Cot
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать положительные отзывы в яндекс маркете

    $50

    Добрый день! Требуется написать положительные отзывы в яндекс маркете о сайте. Оплата за каждый отзыв 50 р. Чего нельзя делать: написание с одного IP, написаны примерно в одно время, с одного компа, ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Глубокий рерайт текста на рекламную тематику

    $9

    Необходим глубокий рерайт текста на рекламную тематику (изготовление вывесок, гравировка и т.п.) Уникальность не менее 95%. Приблизительный объём - 9000 символов. В заявке укажите стоимость за 1000 символов и ГАРАНТИРОВАННЫЙ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Кодирование и др. способы лечения наркомании

    Описание проекта: Нужны 2 сео статьи про способы лечения наркомании. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным. 1. Ключевое слово: способы лечения наркомании, наркомания лечение ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лечение наркомании в Москве. Ал.

    Описание проекта: Нужны 2 сео статьи про лечение наркомании. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным. 1. Ключевые слова: эффективное лечение наркомании, лечение наркомании в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отзывы о заведениях Санкт-Петербурга

    $50

    Требуются люди, которые имеют свое мнение и умеют выражать его правильно. Оплата 25р за 700 знаков. Все вопросы по e-mail: [email protected] Работа заключается в следующем: вы пишите отзывы о заведениях Санкт-Петербурга! Все очень ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Про центры реабилитации для наркоманов. РЦ.

    Написать 2 сео-статьи о центрах реабилитации для наркоманов. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключи выделять жирным. 1. Ключевое слово: центр реабилитации наркоманов. 2. Ключевое слово: реабилитационный центр для наркоманов. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Про вывод из запоя. РЦ,

    Написать 3 сео-статьи о выводе из запоя. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключи выделять жирным. 1. Ключевое слово: вывод из запоя на дому. 2. Ключевое слово: вывод из запоя круглосуточно. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение новостями сайта о курсах валют

    Здравствуйте. Сайту-сервису, позволяющему сравнить курсы обмена основных валют (доллара и евро) в банках Москвы http://www.exocur.ru/ требуется наполнение новостной ленты на постоянной основе. 2 новости по 1.500 - 2.000 знаков ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Про опий и героин.

    Описание проекта: Нужны 2 сео статьи про опийную наркоманию и героиновую ломку. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным. 1. Ключевые слова: опийная наркомания. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад