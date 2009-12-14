Задача: описать тренинги на сайте, чтобы обычному человеку захотелось в них поучаствовать. Изменить рекламные тексты. Предложения по организации информации на сайте. Сайт radugi.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Не знаю в какую категорию поместить данную заявку. Вообщем Нужен бизнес план на тему ведингового бизнесса а точнее Бизнесс план для работы вот с таким автоматом http://kopirkin.ru/
Завтра уже надо будет его представить. Может у кого есть уже готовый???
- Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Граждане фрилансеры!Нужна статья на тему:"битые,угнанные,утопленные,перебитые и др. автомобили,продающиеся на российских авторынках". Прошу отозваться людей,знающих тему.Копирайтинг20 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Требуется человек с хорошим знанием английского. У меня есть несколько текстов, которые надо проверить на правописание + сделать их в размножаемом виде (таком): {{Our|Participant} requirements|{Participant|You} must be}. Текст должен быть 100% правильным, легко читаемым, слегка продаваемым, ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Требуется написать биографию на английском языке. Я вам дам дам несколько фактов, который нужно указать, остальное на ваше усмотрение - т.е. биография вымышленная, позитивная. Нужно ее сделать в таком размножаемом виде: {{Our|Participant} requirements|{Participant|You} must be}. Срочно. Спасибо.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Опять нужен рерайт. Тема: строительство. Ключевые слова: 1 - бытовки 2 - блок контейнер В каждом материале нужно использовать каждый ключ раз 5-7 - итого 5-7 раз "бытовки" + 5-7 раз "блок контейнер" Материал объемом 2-2,5 тыс. зн (не меньше ...Копирайтинг5 исполнителейЗавершен14 лет назад
Требуется доработать существующий продающий текст и на его основе создать еще 3 текста продающие ту же услугу. Тексты должны получится легко и приятно читаемыми, "живыми" и непохожими друг на друга. Тематика - финансовая, б2б исходный текст ...Завершен14 лет назад
Необходио написание статей о современных художниках и фотографах, которые представлены в нашем Интернет магазине. Статьи о дизайне интерьеров и применении живописи и фотографий в интерьере современных помещений. По поводу цен предлагайте свои.Закрыт14 лет назад
Необходим рерайт на английском. Есть два задания: 1) дается тема, по которой есть достаточно исходников (сайты конкурентов) - около 14 000 симв. 2) дается один ключик, под который пишется текст. Оплата за 1000 симв. - 2$Завершен14 лет назад
На сайт по подработке необходимо написать "Условия использования" (делать то, не делать это...). Урл дам, надо найти 5-10 похожих сайтов, выбрать лучшие пункты, совместить воедино, переписать своими словами, проверить на уник. До $10.Завершен14 лет назад
Нужно написать грамотный продающий текст по теме «Проектирование, строительство и ремонт магазинов, баров, ресторанов, кафе, торговых и складских площадей». Вы должны знать о чем пишите желательны примеры ваших работ(по теме). Объем текста 2000 знаков.Закрыт14 лет назад