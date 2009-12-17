Написать условия использования для сайта

КопирайтингЗавершен18 заявок277 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайт по подработке необходимо написать "Условия использования" (делать то, не делать это...).

Урл дам, надо найти 5-10 похожих сайтов, выбрать лучшие пункты, совместить воедино, переписать своими словами, проверить на уник. До $10.

14 лет назад
Cartman
Максим 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
NataliaFilia
Наталия 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель. Заказ в срок, всегда на связи. Рекомендую.
Было очень приятно поработать с Максимом! Отличный, вежливый и учтивый заказчик. При сотрудничестве с Максимом, приятное общение и моментальная оплата гарантированы!
  • Похожие заказы

  • Нужно написать грамотный продающий текст

    Нужно написать грамотный продающий текст по теме «Проектирование, строительство и ремонт магазинов, баров, ресторанов, кафе, торговых и складских площадей». Вы должны знать о чем пишите желательны примеры ваших работ(по теме). Объем текста 2000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO-Копирайтинг

    Нужно несколько статей, объём текста: 1-3к без пробелов. Плотность кл. слов 1-2% Тема в личку Сроки среда-вечер по Москве.

    Копирайтинг17 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Статья по налогам на форексе.

    Требуется грамотная статья на основании каких актов и по какой схеме должна происходить уплата налогов трейдерами на рынке форекс.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи, насыщенные ключевиками

    Требуются профессиональные тексты (тематика шоу-бизнес: организация концертов, съемки рекламы, создание видео роликов) насыщенные ключевыми словами. Тексты только для людей (размещение на продвигаемом сайте). Приведите стоимость

    Копирайтинг76 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать подарок к новому году девушке

    $50

    Близятся новогодние праздники, хочется порадовать девушку необычным подарком. Хочется выслушать идеи как это можно сделать с Вашей помощью. Либо красивое flash поздравление, либо шарж по фотографии, может еще что-то. очень хотелось бы выслушать Ваши идеи. ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скомпоновать вопросы и ответы с bash.org

    Задача: Для игры угадайки создать список забавных вопросов и по 4 ответа на каждый вопрос. Суть идеи, берем из лучших цитат вопрос: bash.org.ru/byrating bash.org.ru/best и кроме правильного-забавного ответа добавляем похожие по смыслу ответы либо целиком другие цитаты. с bash.org.ru или ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Составить 100 описаний к WordPress темам

    Задача: К 100 дизайн темам необходимо составить описания объемом около 500 символов для каждой темы( на русском языке). Текст должен быть уникальным, интересным, с ключевыми словами 5-7% (список слов предоставлю).

    WordPress
    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение (оживление) форума

    $50

    Есть форум посвященный сайтостроению для начинающих. Нужно 5 - 10 человек для создания тем с вопросами от начинающих сайтостроителей (чайников) и оживления старых тем. От каждого человека требуется до 50 сообщений, в дальнейшем возможно и больше. 1 рубль ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад