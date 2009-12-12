На сайт "бюро переводов" требуются тексты, объем около 20 стр. (1800 знаков)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать грамотный продающий текст по теме «Проектирование, строительство и ремонт магазинов, баров, ресторанов, кафе, торговых и складских площадей». Вы должны знать о чем пишите желательны примеры ваших работ(по теме). Объем текста 2000 знаков.
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно несколько статей, объём текста: 1-3к без пробелов. Плотность кл. слов 1-2% Тема в личку Сроки среда-вечер по Москве.Копирайтинг17 исполнителейЗавершен14 лет назад
Требуется грамотная статья на основании каких актов и по какой схеме должна происходить уплата налогов трейдерами на рынке форекс.Завершен14 лет назад
Требуются профессиональные тексты (тематика шоу-бизнес: организация концертов, съемки рекламы, создание видео роликов) насыщенные ключевыми словами. Тексты только для людей (размещение на продвигаемом сайте). Приведите стоимостьКопирайтинг76 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Близятся новогодние праздники, хочется порадовать девушку необычным подарком. Хочется выслушать идеи как это можно сделать с Вашей помощью. Либо красивое flash поздравление, либо шарж по фотографии, может еще что-то. очень хотелось бы выслушать Ваши идеи. ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача: Для игры угадайки создать список забавных вопросов и по 4 ответа на каждый вопрос. Суть идеи, берем из лучших цитат вопрос: bash.org.ru/byrating bash.org.ru/best и кроме правильного-забавного ответа добавляем похожие по смыслу ответы либо целиком другие цитаты. с bash.org.ru или ...Завершен14 лет назад
- $100
Сбор данных в интернетеЗавершен14 лет назад
Задача: К 100 дизайн темам необходимо составить описания объемом около 500 символов для каждой темы( на русском языке). Текст должен быть уникальным, интересным, с ключевыми словами 5-7% (список слов предоставлю).Копирайтинг34 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть форум посвященный сайтостроению для начинающих. Нужно 5 - 10 человек для создания тем с вопросами от начинающих сайтостроителей (чайников) и оживления старых тем. От каждого человека требуется до 50 сообщений, в дальнейшем возможно и больше. 1 рубль ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать легкий рерайт текста студенческого доклада (объем 5 страниц, около 8000 знаков). Сейчас оригинальность около 20%, необходимо ее довести до 80%. Сроки 2-3 часа после выбора исполнителя. Жду ваши предложения по цене.Копирайтинг27 заявокЗакрыт14 лет назад