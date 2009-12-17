Необходим рерайт на английском языке.

Задача: Для игры угадайки создать список забавных вопросов и по 4 ответа на каждый вопрос. Суть идеи, берем из лучших цитат вопрос: bash.org.ru/byrating bash.org.ru/best и кроме правильного-забавного ответа добавляем похожие по смыслу ответы либо целиком другие цитаты. с bash.org.ru или ...