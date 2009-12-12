Написание статей и ведение блога

Необходим рерайт на английском. Есть два задания: 1) дается тема, по которой есть достаточно исходников (сайты конкурентов) - около 14 000 симв. 2) дается один ключик, под который пишется текст. Оплата за 1000 симв. - 2$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходио написание статей о современных художниках и фотографах, которые представлены в нашем Интернет магазине. Статьи о дизайне интерьеров и применении живописи и фотографий в интерьере современных помещений.
По поводу цен предлагайте свои.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
На сайт по подработке необходимо написать "Условия использования" (делать то, не делать это...). Урл дам, надо найти 5-10 похожих сайтов, выбрать лучшие пункты, совместить воедино, переписать своими словами, проверить на уник. До $10.Завершен14 лет назад
Нужно написать грамотный продающий текст по теме «Проектирование, строительство и ремонт магазинов, баров, ресторанов, кафе, торговых и складских площадей». Вы должны знать о чем пишите желательны примеры ваших работ(по теме). Объем текста 2000 знаков.Закрыт14 лет назад
- $100
На сайт "бюро переводов" требуются тексты, объем около 20 стр. (1800 знаков)Завершен14 лет назад
Нужно несколько статей, объём текста: 1-3к без пробелов. Плотность кл. слов 1-2% Тема в личку Сроки среда-вечер по Москве.Копирайтинг17 исполнителейЗавершен14 лет назад
Требуется грамотная статья на основании каких актов и по какой схеме должна происходить уплата налогов трейдерами на рынке форекс.Завершен14 лет назад
Требуются профессиональные тексты (тематика шоу-бизнес: организация концертов, съемки рекламы, создание видео роликов) насыщенные ключевыми словами. Тексты только для людей (размещение на продвигаемом сайте). Приведите стоимостьКопирайтинг76 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Близятся новогодние праздники, хочется порадовать девушку необычным подарком. Хочется выслушать идеи как это можно сделать с Вашей помощью. Либо красивое flash поздравление, либо шарж по фотографии, может еще что-то. очень хотелось бы выслушать Ваши идеи. ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача: Для игры угадайки создать список забавных вопросов и по 4 ответа на каждый вопрос. Суть идеи, берем из лучших цитат вопрос: bash.org.ru/byrating bash.org.ru/best и кроме правильного-забавного ответа добавляем похожие по смыслу ответы либо целиком другие цитаты. с bash.org.ru или ...Завершен14 лет назад
- $100
Сбор данных в интернетеЗавершен14 лет назад