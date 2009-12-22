Доработать и размножить продающий текст

КопирайтингЗавершен28 заявок428 просмотров
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Требуется доработать существующий продающий текст и на его основе создать еще 3 текста продающие ту же услугу.

Тексты должны получится легко и приятно читаемыми, "живыми" и непохожими друг на друга.

Тематика - финансовая, б2б

исходный текст 9000 знаков

14 лет назад
accent-spb
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
olmi
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$200
5 дней
Я очень доволен сотрудничеством. По довольно сложной тематике Ольге удалось написать качественные и с удовольствием читаемые тексты. Причем с первого раза. Поскольку я сам перечитал не один десяток статей на эту тему, то могу сказать, что это многого стоит.
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