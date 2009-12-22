Доработать и размножить продающий текст

Требуется доработать существующий продающий текст и на его основе создать еще 3 текста продающие ту же услугу.

Тексты должны получится легко и приятно читаемыми, "живыми" и непохожими друг на друга.

Тематика - финансовая, б2б

исходный текст 9000 знаков