Перевод/написание нескольких объявлений (англ)

КопирайтингЗакрыт13 заявок308 просмотров
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Здравствуйте,

Требуется человек с хорошим знанием английского. У меня есть несколько текстов, которые надо проверить на правописание + сделать их в размножаемом виде (таком): {{Our|Participant} requirements|{Participant|You} must be}.

Текст должен быть 100% правильным, легко читаемым, слегка продаваемым, профессиональным.

Работа такого рода требуется периодически.

Спасибо.

14 лет назад
silence
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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