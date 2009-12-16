Рерайт по тематике "Строительство"

КопирайтингЗавершен31 заявка591 просмотр
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Опять нужен рерайт.

Тема: строительство.

Ключевые слова:

1 - бытовки

2 - блок контейнер

В каждом материале нужно использовать каждый ключ раз 5-7 - итого 5-7 раз "бытовки" + 5-7 раз "блок контейнер"

Материал объемом 2-2,5 тыс. зн (не меньше 2000)

Стоимость та же: 1$|1000 зн.

Общее кол-во материалов: 3

Предпочтение пользователям: morsi,kravtsovaV,natainua,Ponka,Liliya77,FreelanceKP,lamitech,helendov

14 лет назад
allmoskow
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
FreelanceKP
Татьяна 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Профессионально, интересно, в срок… Спасибо!
Спасибо, очень приятно было сотрудничать.
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$8
1 день
Профессионально, интересно, в срок… Спасибо!
Приятно было работать. Четкое тз и оплата в срок. Будем еще сотрудничать
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$8
1 день
Профессионально, интересно, в срок… Спасибо!
Спасибо за интересную работу!!!
helendov
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$7
1 день
Профессионально, интересно, в срок… Спасибо!
Олег порадовал, как и в прошлый раз, оперативной проверкой выполненного задания и молниеносной оплатой! Приятно работать, когда знаешь, что твой труд ценят. Пусть Бог благословит Вас, Олег и Вашу семью! Успехов во всем!
natainua
Наталья 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Профессионально, интересно, в срок… Спасибо!
С таким заказчиком как Олег всегда приятно работать: четкое ТЗ, быстрая проверка и моментальная оплата. Желаю всем таких заказчиков!
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