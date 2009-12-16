Рерайт по тематике "Строительство"

Здравствуйте, Требуется написать биографию на английском языке. Я вам дам дам несколько фактов, который нужно указать, остальное на ваше усмотрение - т.е. биография вымышленная, позитивная. Нужно ее сделать в таком размножаемом виде: {{Our|Participant} requirements|{Participant|You} must be}. Срочно. Спасибо.