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Доменное имя для интернет-магазина
Добрый день Уважаемые фрилансеры.
Необходимо придумать название для интернет-магазина брендовой одежды и аксессуаров (Armani, D&G, Gucci, Luis Vuitton, Gianfranco Ferre, Burberry и т.д.)
Требование к доменным именам:
1) Только в зоне .ru
2) Доменное имя не должно быть длинным (Чем короче, тем лучше)
3) Никаких цифр и слэшей (-) в доменном имени
Целевая аудитория будет в возрасте 18-35 лет, с доходом выше среднего, доменные имена должны подходить под этот возраст, возможно что-нибудь люкс...
P/S Если еще придумаете слоган, то готов доплатить.
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