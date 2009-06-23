Доменное имя для интернет-магазина

# 1 — $

Добрый день Уважаемые фрилансеры.

Необходимо придумать название для интернет-магазина брендовой одежды и аксессуаров (Armani, D&G, Gucci, Luis Vuitton, Gianfranco Ferre, Burberry и т.д.)

Требование к доменным именам:

1) Только в зоне .ru

2) Доменное имя не должно быть длинным (Чем короче, тем лучше)

3) Никаких цифр и слэшей (-) в доменном имени

Целевая аудитория будет в возрасте 18-35 лет, с доходом выше среднего, доменные имена должны подходить под этот возраст, возможно что-нибудь люкс...

P/S Если еще придумаете слоган, то готов доплатить.